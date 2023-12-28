Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные современные системы ПВО и ракеты к ним
Украина ожидает от Франции передовых систем противовоздушной обороны и ракет.
Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности
Киевская таможня обнаружила золотые украшения с бриллиантами, задекларированные как стальные бусины стоимостью 60 долларов США из Тайваня, среди которых роскошные бренды Cartier, Bvlgari и Van Cleef & Arpels.
Экс-директор филиала "Укрзализныци" предстанет перед судом за премии на 1,6 млн гривен
Экс-руководителя филиала "Укрзализныци" будут судить за растрату 1,6 млн грн премий.
13 штурмов противника отбито, оккупанты вынуждены отойти на прежние позиции - Силы обороны Юга
Украинские войска отбили 13 российских атак и заставили врага отступить. вс рф пытаются восстановить наблюдательные пункты и продолжает обстреливать Херсон и Николаев.
Во исполнение договоренностей с МВФ: правительство сузило программу помощи бизнесу 5-7-9%
Украина совершенствует свою программу помощи бизнесу 5-7-9%, включив в нее только микро-, малый и средний бизнес, что соответствует договоренностям с МВФ.
Война станет изнурительной, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы - президент Литвы
Президент Литвы предупреждает, что война станет долгой и изнурительной, если фронт не изменится в ближайшее время, с большими потерями, пока одна из сторон не выдохнется.
Прогнозы относительно ВСУ в Крыму оправдались - Юсов
Украинские войска усилили удары по Крыму, заявил представитель ГУР Украины Юсов.
Уровень доверия украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает падать - КМИС
В КМИС подчеркнули, что баланс доверия-недоверия до сих пор остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет).
ДТП в турецкой провинции Сакария: в МИД заявили, что пострадали 2 украинок
Две украинки пострадали в аварии в Сакарье, Турция.
Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы
В Техасе задержали почти 10 000 мигрантов за нелегальный въезд; новые законы дают полиции право арестовывать, а местным судьям - депортировать. Правозащитные группы оспаривают конституционность этих законов.