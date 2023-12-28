Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные современные системы ПВО и ракеты к ним

Минобороны Украины рассчитывает получить от Франции дополнительные современные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет УНН.

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Как отмечается, Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената Франции поблагодарил французскую сторону за участие в коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Сообщается, что учредительное заседание этой коалиции состоялось в Берлине под председательством Франции и Германии.

По словам Гаврилюка, в рамках деятельности коалиции Минобороны рассчитывает на дополнительные поставки современных систем ПВО и ракет к ним.

Нам необходимы дополнительные зенитные управляемые ракеты и средства радиолокационной разведки, в первую очередь для обнаружения и уничтожения вражеских баллистических ракет - сказал заместитель министра обороны.

Гаврилюк также отметил заинтересованность в подготовке украинских военных пилотов во Франции, в частности в увеличении мест подготовки технического и вспомогательного персонала для обслуживания самолетов западного типа.

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