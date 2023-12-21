Украина продлила до 2027 года реструктуризацию долга перед странами G7 и Парижским клубом

Украина подписала изменения к Меморандуму о взаимопонимании о приостановлении выплат по официальному долгу с международными партнерами в G7 и Парижском клубе. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины. - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Детали

Меморандум о взаимопонимания о приостановлении выплат по официальному долгу 21 декабря завизировали своей подписью Министр финансов Украины Сергей Марченко и группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. В частности, подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Подписание этого документа позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгом с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был заключен 14 сентября 2022 года.

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Группа официальных кредиторов отметила работу Правительства Украины в выполнении условий программы Механизма расширенного финансирования финансирования (EFF) МВФ и внедрении важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны в будущем.

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