Украина продлила до 2027 года реструктуризацию долга перед странами G7 и Парижским клубом
Украина продлила соглашение о реструктуризации долга со странами G7 и Парижским клубом до 2027 года, уменьшив нагрузку на бюджет и сохранив ликвидность для социальных расходов во время войны. Соглашение является частью поддержки Украины со стороны партнеров на сумму 122 миллиарда долларов.
В Украине объявлена воздушная тревога: атака БПЛА
Украина объявила воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников с четырех направлений, о чем сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
США и Европа обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Украине
Администрация Байдена ведет срочные переговоры с союзниками по использованию 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, а также координирует с G7 разработку стратегии ко второй годовщине вторжения.
Apple останавливает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США
Apple приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за решения ITC о нарушении патента на технологию измерения кислорода в крови, принадлежащую компании Masimo. Запрет находится на рассмотрении президента до 25 декабря.
Ракетная атака Запорожья: повреждены здание учебного заведения и гаражный кооператив
Ракетный обстрел российскими войсками Запорожья повредил учебное заведение, гаражи и высоковольтную линию электропередач; о пострадавших не сообщается.
Гарантии безопасности для Украины: в ОП провели очередной раунд консультаций с Германией
Украина и Германия провели еще одну консультацию, посвященную двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, во время которой украинские чиновники поблагодарили Германию за поддержку процесса интеграции Украины в ЕС. Были обсуждены дальнейшие планы коммуникации относительно правовой базы соглашения.
Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, но уменьшил размер залога
Апелляционный суд уменьшил залог олигарху Коломойскому до 2,7 миллиардов гривен, но оставил его под стражей до 26 января. Его адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте из-за состояния здоровья Игоря Коломойского.
В России растет уровень недовольства войной - Скибицкий
россия ежедневно призывает 1000-1200 человек для пополнения потерь на фронте, а недовольство россиян мобилизацией выросло до 69%, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с Зеленским - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Зеленского на их первую официальную встречу с начала войны.
Эстония выделит 500 тысяч евро на киберзащиту Украины в следующем году
Эстония выделяет 500 000 евро в рамках Таллиннского механизма для помощи Украине в сфере киберзащиты, подчеркивая важность кибербезопасности в свете российской агрессии и киберугроз.