Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь

В Украине предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в российскую федерацию и беларусь. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает УНН.

Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в российскую федерацию и беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага - сообщил Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что необходимо наложить санкции в отношении всего российского военно-промышленного комплекса, в отношении атомной энергетики, металлургии, финансов и других отраслей государства-агрессора.

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