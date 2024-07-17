Специализированные больницы получат 12 новейших компьютерных томографов и 11 ангиографов в рамках сотрудничества Украины со Всемирным банком, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.

Детали

«В украинские специализированные больницы в разных регионах Украины поступит 12 новейших компьютерных томографов и 11 ангиографов уже до конца текущего года», - сообщили в Минздраве.

Закупка медицинского оборудования, как указано, проводилась в рамках совместного проекта Минздрава Украины и Всемирного банка и дополнительного финансирования к нему.

В Минздраве указали, что аппаратуру удалось закупить «по прямым договорам с производителями».

Оборудование, как сообщается, будет развезено в Винницкую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Сумскую, Хмельницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую области и город Киев.

«Руководители больниц ответственны за дальнейшую реализацию и использование полученного оборудования. Руководители больниц должны обеспечить реализацию всех мероприятий, чтобы как можно быстрее смонтировать и ввести в эксплуатацию оборудование, чтобы оно работало на пользу пациентов», - сообщили в Минздраве.

Поставка оборудования, как указано, будет происходить после получения лицензии от ГИЯР и при условии готовности помещений.

Дополнение

По данным Минздрава, в 2023 году в рамках проекта удалось обеспечить больницы 24 компьютерными томографами, которые позволяют увеличить количество бесплатной высокоспециализированной диагностики и лечения.