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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получит летом еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы

Украина получит летом еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 09:42  •  21085 просмотра

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В рамках чешской инициативы в Украину поставят 100 тысяч боеприпасов в июле-августе. До конца года планируется доставить 500 тысяч единиц, а при наличии средств - до 800 тысяч.

В рамках чешской инициативы в июле и августе в Украину будет поставлено еще 100 тысяч боеприпасов. Об этом сегодня в Брюсселе заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает УНН со ссылкой на Ceskenoviny.

В течение июля и августа мы отправим еще 100 000 боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы эту инициативу можно было продолжить в 2025 году

- сказал Липавский журналистам.

По словам Липавского, сейчас к инициативе присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обещания и сделали свой вклад.

Он также указал, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.

«Мы могли бы поставить до 800 тысяч единиц в этом году, если бы у нас были деньги», - добавил он.

По его словам, чехи находятся в ежедневном контакте со своими украинскими партнерами, которые очень ценят чешскую инициативу. В частности, они работают с Киевом над тем, что именно нужно ВСУ.

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности18 июля 2024, 13:41 • 26371 просмотр

Дополнение

Чешская инициатива в области боеприпасов ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский Союз. Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия боеприпасов - около 50 тысяч единиц. Чехия сотрудничает в этой инициативе в основном с Нидерландами и Данией. Сама же Прага выделила на поставки почти 866 миллионов чешских крон.

Некоторая информация об этой инициативе очень деликатная, особенно о том, у каких стран закупаются боеприпасы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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