Украина получила уже 4 миллиона долларов на развитие телемедицины - Минздрав

В течение последних двух лет Украина получила гуманитарную помощь в виде телемедицинских решений на более чем 4 миллиона долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Детали

В ведомстве объясняют, что эта сумма включает стоимость устройств и оборудования, программного обеспечения, лицензий к использованию и др., которые активно интегрируются в украинские учреждения здравоохранения.

Украина получила гуманитарную помощь в виде телемедицинских решений на более чем 4 млн долларов (... ) Сейчас внедряется шесть пилотных проектов оказания медицинской помощи с применением гуманитарных телемедицинских решений, среди которых - система телеконсультаций с эффектом виртуального присутствия "Teladoc Solo platform", платформа нейросенсорной реабилитации "Rehabilitation Gaming System", виртуальная операционная "Epiqar", программа удаленного мониторинга состояния плода "System Carebits", система диагностики головного мозга с применением искусственного интеллекта "Brainscan" и др - резюмировали в Минздраве.

Украина получила гуманитарную помощь в виде телемедицинских решений на более 4 млн долларов

К использованию телемедицинских решений уже привлечены около 400 учреждений и не менее 1700 медицинских специалистов. А общее количество проведенных консультаций сегодня составляет более 13 тысяч.

Как пояснили в министерстве, решения уже были интегрированы в работу медицинских учреждений и обеспечивают проведение телемедицинских консультирований по взрыво-огнестрельным травмам, ожоговым травмам, а также в перспективе сформируют единую консультативную сеть.

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Дополнение

Отмечается, что география покрытия телемедицинских решений уже охватывает 21 регион страны.

Решения размещены не только в областных центрах или городах областного значения, но и в отдаленных населенных пунктах, в которых доступ к медицинским учреждениям ограничен, затруднен, а иногда и опасен.

Внедрение телемедицины в Украине приобретает принципиально новое значение, ведь не только упрощает коммуникацию между врачом и пациентом, но прежде всего - спасает жизни людей. - отмечают в Министерстве здравоохранения.

Напомним

В Министерстве здравоохранения заявили, что за более чем два года войны российские оккупанты повредили 1543 объекта медучреждений и еще 204 - разрушили до основания