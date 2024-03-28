Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

Детский фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставил в Украину более 254 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19 для проведения бесплатных прививок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Отмечается, что вакцина предназначена для детей от пяти лет и взрослых в Украине, далее она будет распределена между всеми областями. Поставка состоялась при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Мировая тенденция по COVID-19 свидетельствует, что вирус переходит в категорию сезонных заболеваний, как грипп. Каждый год люди будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Омикрон-специфическая вакцина, которую доставил ЮНИСЕФ, адаптирована специально для защиты против штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2, который циркулирует в стране - резюмировал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Дополнение

В Минздраве рассказали, что с начала эпидсезона в октябре 2023 года ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели более 3,7 миллиона украинцев. За этот период зарегистрировано 839 летальных случаев вследствие осложнений COVID-19.

В Украине обновили рекомендации по вакцинации против COVID-19: что изменилось

Отмечается, что по течению заболевания штамм "Омикрон" преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости. Однако остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, старше 60 лет.

Поэтому людям из группы риска рекомендована вакцинация. Она бесплатная, сделать прививку можно у семейного врача или в пункте прививки на базе больницы.

Прививки против COVID-19 в 2024 году остаются бесплатными для всех украинцев. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. После начала полномасштабной войны работа центров массовой вакцинации, которые работали в ТРЦ и других приспособленных помещениях для массовых прививок, по соображениям безопасности, была остановлена. Сеть пунктов прививок, которые работают в амбулаториях, больницах, ЦПМСП - действующая. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адреса и график работы можно узнать, позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19 - резюмировали в Минздраве.

Напомним

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что несмотря на недостижение рекомендованного ВОЗ уровня вакцинации, COVID-19 становится сезонным заболеванием в Украине, с ожидаемыми ежегодными вспышками осенью и зимой.