Украина подписала с Великим Герцогством Люксембург соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

В документе, в частности говорится о том, что Люксембург продолжит оказывать военную поддержку Украине во всех соответствующих сферах, включая сухопутную, воздушную и киберелектромагнитную сферы, в тесной координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями.

Соглашение было подписано в Вашингтоне 10 июля 2024 года в двух экземплярах на английском и украинском языках. Со стороны Украины соглашение подписал Президент Владимир Зеленский. Со стороны Люксембург премьер-министр Люк Фриден.

В соглашении, в частности, говорится, что участники будут работать вместе над обеспечением того, чтобы Силы безопасности и обороны Украины были способны защищать Украину сейчас и в будущем. Люксембург продолжит оказывать военную поддержку Украине во всех соответствующих сферах, включая сухопутную, воздушную и киберэлектромагнитную сферы, в тесной координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями.

Участники разделяют цель содействия модернизации украинских Сил безопасности и обороны, в частности в соответствии с проектом будущих Сил обороны, а также более высоким уровнем оперативной совместимости со стандартами НАТО и другими соответствующими международными организациями.

Также участники признают, что Люксембург взял на себя ведущую роль вместе с Эстонией и Украиной в коалиции способностей "IT" и вносит вклад в коалицию "Состоятельность Воздушных сил" и коалицию "Артиллерия класса земля – земля". Люксембург может определить возможности для расширения своего участия в других коалициях, учитывая свои возможности и военные потребности Украины. Все коалиции способностей призваны обеспечить Украину средствами сдерживания российской агрессии и повысить оперативную совместимость сил Украины и НАТО.

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"Люксембург будет поддерживать Украину путем предоставления средств для разведки и наблюдения (ISR), в частности в космической сфере, а также киберэлектромагнитных способностей в дополнение к другим ключевым возможностям, а также путем содействия повышению оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами. Как государство, сопредседательствующее в коалиции способностей "ІТ", Люксембург будет продолжать поддерживать укрепление информационно-технологической инфраструктуры и способностей Сил безопасности и обороны Украины", - говорится в соглашении о безопасности.

Кроме того, Украина и Люксембург будут работать над превращением оборонной промышленности Украины в мощный потенциал.

Участники обязуются привлекать, по возможности, люксембургские и украинские малые и средние предприятия (МСП) к производственным цепям вновь приобретенного военного оборудования и возможностей оборонной промышленности.

Также согласно тексту соглашения Люксембург продолжит активно работать в рамках ЕС для обеспечения макрофинансовой поддержки Украины и дальнейшей международной координации на всех соответствующих форумах. Люксембург продолжит поддерживать международные и европейские структуры и существующие институты в их усилиях по оказанию регулярной и предполагаемой финансовой поддержки Украине.