Украина по количеству дронов особо не проигрывает россии, возможно, даже выигрывает. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью для Армия TV, передает УНН.

"Мы явно круче в выборе и маневре средствами. У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя...По количеству (дронов - ред.) мы явно особо не проигрываем, возможно, я даже больше склонен к тому, что выиграем", - сказал Сухаревский.

По его словам, только за два квартала этого года уже поставлено в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год.

"И это общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны", - сообщил Сухаревский.

Также Сухаревский рассказал, что на данном этапе был разработан устав Сил беспилотных систем.

Он уже проходит тестирование и изучение в подразделениях. Это публичный документ на уровне отделения - взвод - рота - батальон, который будет в общем доступе и будет говорить о доктринах и тактиках.

Дополнение

В мае генеральный директор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин сообщал, что в 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников.