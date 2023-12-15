"Украина не останется без денег": премьер Нидерландов сделал заявление после блокирования Венгрией 50 млрд евро
Киев • УНН
Премьер-министр Нидерландов заверил, что Украина не останется без денег на фоне блокирования Венгрией пакета на 50 миллиардов евро, поскольку ЕС планирует возобновить переговоры о предоставлении помощи в январе
Украина не останется без денег в течение ближайших нескольких недель, а ЕС вернется к переговорам о многолетнем бюджете в январе, после того, как Венгрия заблокировала MFF и помощь Украине на 50 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
У нас еще есть время, Украина не останется без денег в течение ближайших нескольких недель
"Я вполне уверен, что мы сможем заключить соглашение в начале следующего года, мы думаем о конце января", - сказал Рютте.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на пакет помощи Украине на 50 млрд евро на четыре года, вместе с блокированием пересмотра многолетнего бюджета ЕС (MFF).
Как сообщает Reuters, лидеры ЕС завершили переговоры по финансовому пакету, для которого требуется единогласие 27 лидеров ЕС, рано утром в пятницу и заявили, что попытаются снова в январе, выразив некоторый оптимизм, что тогда соглашение может быть заключено.
Орбан, как указано, утверждал, что Украина не должна получать такие большие суммы из бюджета ЕС, поскольку она не является частью блока. Другие лидеры заверили Киев, что направят помощь Украине вне бюджета ЕС, если Будапешт продолжит блокировать.
"Украина не останется без денег": премьер Нидерландов сделал заявление после блокирования Венгрией 50 млрд евро
Премьер-министр Нидерландов заверил, что Украина не останется без денег на фоне блокирования Венгрией пакета на 50 миллиардов евро, поскольку ЕС планирует возобновить переговоры о предоставлении помощи в январе.
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