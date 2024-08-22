Украина может начать большое контрнаступление в 2025 году - The Telegraph

Несмотря на то, что российские войска остаются сосредоточенными на своем наступлении в Донецкой области, используя пехоту, бронетехнику и авиацию, в 2025 году Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

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Издание, приводит несколько факторов, которые все еще могут подорвать решимость москвы.

Во-первых, если Украина и в дальнейшем будет иметь успех в курске, то россии, возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий. Это потенциально ослабит их оборонительные позиции и поможет украинским войскам расширить дальность ударов беспилотников.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут быть развернуты для усиления или в курской или в Донецкой областях, в зависимости от того, где российские силы демонстрируют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву провести контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс.

Как пишет издание, третьим фактором является уничтожение Украиной Черноморского флота рф и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму. Это заставило российские войска на полуострове перейти к обороне, вероятно это повлияет на то, Крым станет следующей мишенью. А Керченский мост, который уже является частой мишенью украинских диверсий, будет разрушен в ближайшее время.

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон