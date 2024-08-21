рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию курской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, пишет УНН.

Детали

По словам Райдера, в США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.

Американский чиновник охарактеризовал количество этих российских сил, направленных в Курскую область, как небольшое.

Также он добавил, что американская сторона "продолжает видеть некоторые продвижения" украинской армии в этом регионе.

Однако представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление, и перемещаются ли они в курскую область с фронта в Украине, или из других регионов на территории страны-агрессора.

Напомним

США считают вторжение Украины в Курскую область защитным шагом, но выражают обеспокоенность по поводу дальнейшего продвижения. Вашингтон пытается определить цели Украины и оценить использование американского оружия.