рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон
Киев • УНН
США зафиксировали перемещение небольшого количества российских сил в курскую область. Однако представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление.
США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию курской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, пишет УНН.
Детали
По словам Райдера, в США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.
Американский чиновник охарактеризовал количество этих российских сил, направленных в Курскую область, как небольшое.
Также он добавил, что американская сторона "продолжает видеть некоторые продвижения" украинской армии в этом регионе.
Однако представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление, и перемещаются ли они в курскую область с фронта в Украине, или из других регионов на территории страны-агрессора.
Напомним
США считают вторжение Украины в Курскую область защитным шагом, но выражают обеспокоенность по поводу дальнейшего продвижения. Вашингтон пытается определить цели Украины и оценить использование американского оружия.