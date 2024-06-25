Швеция изучит возможность поставки в Украину оборудования для распределенной генерации. Также шведский бизнес готов углублять сотрудничество с Украиной в области возобновляемой энергетики. Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с делегацией Швеции во главе с министром по международному сотрудничеству и внешней торговле страны Йоханом Форсселем, сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

На встрече Галущенко ознакомил шведскую сторону со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, сложившейся вследствие массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Мы потеряли около 9 Квт мощности, больше всего пострадали тепловая и гидрогенерация, подстанции передачи электроэнергии. Сейчас мы вынуждены применять ограничения для потребителей. Но враг не останавливает своих атак, поэтому мы работаем над тем, чтобы максимально нарастить мощности генерации до следующей зимы. Важен каждый дополнительный мегаватт - заявил он.

Глава Минэнерго отметил, что, кроме ремонтов, на поврежденных объектах осуществляются подготовительные работы для наращивания мощностей распределенной генерации – установки газовых турбин, газопоршневых установок и объектов возобновляемой энергетики.

Йохан Форсселл подчеркнул, что поддержка Украины – один из ключевых приоритетов внешней политики Швеции, и она будет продолжаться. По результатам встречи он отметил, что шведская сторона изучит возможность поставки в Украину оборудования для распределенной генерации.

Присутствующие на встрече представители шведского бизнеса также отметили готовность углублять сотрудничество с Украиной. Особенно акцентировалось на перспективах сотрудничества в области ВИЭ.

Галущенко поблагодарил Швецию за поддержку украинского энерго сектора и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. в Минэнерго напомнили, что Швеция уже внесла в Фонд более 25 млн евро и анонсировала дополнительный взнос на 42,5 млн евро. Кроме этого 12,7 млн евро будет направлено на поддержку энергетики через программу развития ООН в Украине.

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