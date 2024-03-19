Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

18 марта 2024 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось учредительное заседание Комитета по вопросам стратегических коммуникаций Совета Украина-НАТО. Об этом сообщила пресс-служба МКИП, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинскую сторону представили заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко и директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Министерства иностранных дел Украины Виктория Лялина-Бойко.

Тарас Шевченко ознакомил участников заседания с работой в сфере обеспечения информационной безопасности, мерами по противодействию российской пропаганде и дезинформации. Отдельное внимание было уделено вопросу коммуникаций с населением на временно оккупированных территориях Украины и механизмам безопасного донесения правдивой и достоверной информации до сограждан, находящихся в оккупации.

Государства-члены НАТО отметили, что Альянс особенно заинтересован в изучении уникального опыта Украины в ведении успешных коммуникаций во время войны и рассматривают новосозданный Комитет в первую очередь как эффективный инструмент взаимодействия в этом направлении, - говорится в сообщении.

Союзники также подтвердили готовность поддерживать Украину, в частности в противодействии российской пропаганде и дезинформации, а также в сохранении темы поддержки Украины в фокусе международного внимания.

Дополнение

Также в рамках заседания Тарас Шевченко встретился с заместителем Генерального Секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Мари-Доа Безансено.

В частности, в ходе встречи было акцентировано внимание, что Украина является целью номер один в дезинформационных атаках России и имеет большой опыт противостояния этому, поэтому нужно усиливать сотрудничество между Украиной и НАТО по вопросам борьбы с дезинформацией.

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