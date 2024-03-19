Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  137441 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133172 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131871 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191631 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190979 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187762 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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15 марта 2024, 08:44  •  170694 просмотра

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13 марта 2024, 09:59  •  379073 просмотра

Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

Украина и НАТО договорились об углублении сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций, где Украина поделится своим опытом противодействия российской пропаганде и дезинформации во время войны.

Война •   •  7669 просмотра
Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно

россия назначила адмирала александра моисеева исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ, заменив адмирала николая евменова после значительных потерь российских кораблей.

Новости Мира •   •  4677 просмотра
В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно

Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил использовать 90% поступлений от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира, а остальные 10% направить в бюджет ЕС на украинскую оборонную промышленность.

Война •   •  7014 просмотра
Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду

Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН

Определены первые 72 профессионально-технические учебные заведения, которые получат 500 миллионов гривен государственных средств на модернизацию своих мастерских, среди которых наиболее востребованными направлениями являются сельское хозяйство, общественное питание, промышленность и машиностроение, строительство и автомобильный транспорт.

Общество •   •  5848 просмотра
Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН

Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 млн евро, включающем артиллерийские снаряды, бронетехнику и транспортные средства.

Анонсы •   •  10644 просмотра
Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

Протесты против правительственных мер жесткой экономии в Аргентине привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, причем полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки против протестующих, которые заблокировали дороги в Буэнос-Айресе.

Новости Мира •   •  7320 просмотра
В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

Украина досрочно завершит отопительный сезон в конце марта из-за плюсовой температуры, и страна спокойно пережила зиму, несмотря на атаки рф на ее инфраструктуру.

Война •   •  9947 просмотра
Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

По меньшей мере 14 человек были убиты в богатом пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.

Новости Мира •   •  8460 просмотра
14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Коллаборациониста с Харьковщины, который помогал российскому агрессору, фиксируя места дислокации украинских войск и помогая на российских блокпостах, задержали при попытке побега на оккупированную территорию, ему грозит до 12 лет заключения.

Война •   •  10852 просмотра
Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что россия нарушает международное право, не позволяя МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса, но Украина работает над ускорением обмена пленными через новые страны-посредники.

Война •   •  11873 просмотра
Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным