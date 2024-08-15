Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече речь шла о военной поддержке Украины, инвестициях в оборонную промышленность.

Также стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.

Напомним

Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет передан в августе. В него войдут системы ПВО малой дальности, БТР M113, средства РЭБ, стрелковое оружие и другое снаряжение.