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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 23:03  •  11135 просмотра

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Министры обороны Украины и Литвы обсудили военную поддержку и промышленное сотрудничество. Речь шла о технологиях разминирования и морских беспилотниках.

Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече речь шла о военной поддержке Украины, инвестициях в оборонную промышленность.

Также стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.

Напомним

Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет передан в августе. В него войдут системы ПВО малой дальности, БТР M113, средства РЭБ, стрелковое оружие и другое снаряжение.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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