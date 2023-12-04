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Украина и Болгария согласовали режим лицензирования аграрной продукции

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:24  •  14109 просмотра

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Украина и Болгария договорились о лицензировании экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы. Соглашение направлено на обеспечение рыночной стабильности и защиту болгарских производителей, переработчиков и потребителей.

Украина и Болгария согласовали детали введения режима лицензирования экспорта украинского семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства аграрной политики Болгарии.

Детали

Отмечается, что  министр аграрной политики и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи согласовали детали применения режима лицензирования агропродукции.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия выдержало свое обещание до 30 ноября максимально ограничить импорт этой сельскохозяйственной продукции ноября максимально ограничить импорт этой сельскохозяйственной продукции согласно Меморандуму, заключенному между правительством и Инициативным комитетом протестующих фермеров

- сказал болгарский министр.

 Он подчеркнул, что по истечении этого периода обе страны будут "строго следить за тем, чтобы не было искажений на рынке, а также чтобы интересы болгарских производителей, переработчиков и потребителей не были подорваны".

Украина и Болгария и в дальнейшем согласились продолжать импорт и обмен данными между двумя странами.

Напомним

Болгария поддержала восстановление украинского агроэкспорта после 15 сентября.

Позже Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября. После окончания этого периода будет действовать лицензионный режим на экспорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, согласно согласованному плану между Украиной и Европейской комиссией.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Україна та Болгарія узгодили режим ліцензування аграрної продукції
Ukraine and Bulgaria agree on the regime of licensing of agricultural products
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Украина и Болгария согласовали режим лицензирования аграрной продукции

Украина и Болгария договорились о лицензировании экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы. Соглашение направлено на обеспечение рыночной стабильности и защиту болгарских производителей, переработчиков и потребителей.

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