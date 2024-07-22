Украина достигла принципиального соглашения с некоторыми из своих частных кредиторов - держателями облигаций - по реструктуризации международного долга на сумму более 20 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg, сообщив детали сделки, пишет УНН.

Детали

"Государственный долг торговался на самом высоком уровне за два года, демонстрируя оптимизм инвесторов относительно того, что первоначальное соглашение получит окончательное одобрение со стороны заинтересованных сторон. Согласно заявлению об условиях сделки, Комитет держателей облигаций признал номинальные потери в размере 37% своих активов по 13 облигациям, отказавшись от претензий на сумму 8,67 миллиарда долларов. Украина ожидает сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года за счет сочетания низких купонов и продления срока погашения", - пишет издание.

"Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны", - заявили в Министерстве финансов Украины в отдельном заявлении.

Долларовые облигации Украины выросли по всей кривой после объявления о сделке и стали лидерами роста на развивающихся рынках в тот день. Банкнота с погашением в марте 2035 года прибавила более 5 центов к доллару до примерно 33 центов по состоянию на 11:48 утра в Лондоне.

"Как долгосрочные инвесторы в Украине, мы рады возможности обеспечить значительное облегчение долгового бремени Украины, помочь ее усилиям по восстановлению доступа к международным рынкам капитала и поддержать будущее восстановление страны на благо украинского народа", - говорится в отдельном заявлении специального комитета кредиторов.

Принципиальное соглашение, как сообщается, было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, которые вместе представляют около 25% облигаций. По крайней мере две трети всех держателей облигаций должны одобрить соглашение для завершения сделки по реструктуризации долга.

"Я думаю, что они получат необходимое количество голосов", - сказал Виктор Сабо, управляющий фондом рынков развивающейся компании Abrdn Plc, которая владеет суверенными облигациями Украины. Правительство приблизилось ближе к первоначальному предложению держателей облигаций с точки зрения восстановительной стоимости, чем ожидалось, добавил Сабо.

"Правительство и кредиторы согласились реструктурировать требования на два комплекта - облигации А и облигации Б - аналогичная структура использовалась при реструктуризации долга Замбии", - пишет издание.

Как сообщается, пока "соглашения по варрантам достигнуто не было, хотя правительство продолжит переговоры с холдерами".

Дополнение

Первый раунд переговоров Украины с международными инвесторами, состоявшийся в июне, не дал результатов. Верховная Рада в этом месяце одобрила новый закон, позволяющий правительству вводить временный запрет на выплаты по внешнему долгу до октября.

Законодательство обеспечило гибкость перед принципиальным соглашением с кредиторами, считают в Минфине.

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