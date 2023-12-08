Украина будет расследовать использование российского программного обеспечения для камер видеонаблюдения – министр МВД

Информация с камер наблюдения на дорогах Украины не могла передаваться в другие страны, в то же время данные расследования "Схем", что в Украине годами работали тысячи камер с программным обеспечением от российского производителя, будут тщательно проверены. Об этом сказал глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

В МВД наши технические работники четко говорят, что наша информация не могла попасть на любой сервер другой страны. Система комплексной защиты информации у нас достаточно надежная. - заявил министр МВД.

Детали

Клименко также сообщил, что информация, которая была освещена в журналистском расследовании будет тщательно исследована и изучена.

Это вопрос не только к специальным службам. Это вопрос к коммунальным службам, которые устанавливали эти камеры. Конечно, это недопустимо, когда любая камера, даже гипотетически, может быть подключена и передавать информацию, тем более во время войны, в любую страну. - добавил Клименко.

Министр внутренних дел пообещал, что к комплексной проверке возможного доступа российских спецслужб к данным с украинских камер, привлекут представителей военных администраций.

"Впереди у нас очень большая работа, чтобы проверить эту информацию. Еще раз технически, вместе с соответствующим техническим персоналом военных администраций, посмотреть на эту проблему", - отметил Клименко.

Контекст

Расследование проекта "Схемы" от издания "Радио Свобода" доказало, что в

Украине до 2022 года устанавливались и функционировали тысячи камер видеонаблюдения, которые работают на российском программном обеспечении TRASSIR , что связывают с деятельностью спецслужб рф.

Журналисты выяснили, что данные с этих камер прежде чем попасть на телефон или компьютер украинского потребителя, сначала попадали на серверы в Москве.

Камеры с таким софтом закупили как государственные предприятия, в том числе, для установки на объектах критической инфраструктуры, например на ЧАЭС, так и частный бизнес. Массово покупали их в розницу и рядовые украинцы в целях безопасности для своих домов.