Украина будет расследовать использование российского программного обеспечения для камер видеонаблюдения – министр МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что данные камер наблюдения не могут быть доступны другим странам, и пообещал тщательное расследование отчета "Схем", в котором утверждается, что в Украине используются тысячи российских программных камер.
Информация с камер наблюдения на дорогах Украины не могла передаваться в другие страны, в то же время данные расследования "Схем", что в Украине годами работали тысячи камер с программным обеспечением от российского производителя, будут тщательно проверены. Об этом сказал глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
В МВД наши технические работники четко говорят, что наша информация не могла попасть на любой сервер другой страны. Система комплексной защиты информации у нас достаточно надежная.
Детали
Клименко также сообщил, что информация, которая была освещена в журналистском расследовании будет тщательно исследована и изучена.
Это вопрос не только к специальным службам. Это вопрос к коммунальным службам, которые устанавливали эти камеры. Конечно, это недопустимо, когда любая камера, даже гипотетически, может быть подключена и передавать информацию, тем более во время войны, в любую страну.
Министр внутренних дел пообещал, что к комплексной проверке возможного доступа российских спецслужб к данным с украинских камер, привлекут представителей военных администраций.
"Впереди у нас очень большая работа, чтобы проверить эту информацию. Еще раз технически, вместе с соответствующим техническим персоналом военных администраций, посмотреть на эту проблему", - отметил Клименко.
Контекст
Расследование проекта "Схемы" от издания "Радио Свобода" доказало, что в
Украине до 2022 года устанавливались и функционировали тысячи камер видеонаблюдения, которые работают на российском программном обеспечении TRASSIR , что связывают с деятельностью спецслужб рф.
Журналисты выяснили, что данные с этих камер прежде чем попасть на телефон или компьютер украинского потребителя, сначала попадали на серверы в Москве.
Камеры с таким софтом закупили как государственные предприятия, в том числе, для установки на объектах критической инфраструктуры, например на ЧАЭС, так и частный бизнес. Массово покупали их в розницу и рядовые украинцы в целях безопасности для своих домов.
Украина будет расследовать использование российского программного обеспечения для камер видеонаблюдения – министр МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что данные камер наблюдения не могут быть доступны другим странам, и пообещал тщательное расследование отчета "Схем", в котором утверждается, что в Украине используются тысячи российских программных камер.
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Российские спецслужбы годами получали видео с тысяч камер видеонаблюдения по всей Украине - "Схемы"
Расследование показало, что камеры видеонаблюдения в Украине, использующие российское программное обеспечение TRASSIR, вероятно, отправляли данные на серверы в москве, некоторые из которых принадлежат компаниям, связанным с российскими спецслужбами. Это создает значительные риски для безопасности, поскольку к конфиденциальной информации может получить доступ российская ФСБ.
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