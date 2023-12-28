Уклонение от уплаты налогов на 100 млн грн - во Львове директору общества сообщено о подозрении

Во Львове прокуроры сообщили о подозрении директору общества, который занимался пособничеством в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый наладил схему уклонения от уплаты налогов возглавляемого им предприятия. Общество находилось на упрощенной системе налогообложения и осуществляло деятельность в сфере предоставления финансовых услуг.

В 2021-2022 годах директор предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения о размере дохода. Сумма реально полученных предприятием доходов составляла более 350 млн грн, в то время, как задекларировано было всего лишь 8,5 млн грн.

Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила более 104 млн грн. По ходатайству прокурора на имущество подозреваемого арестовано. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица. сообщает прокуратура

Досудебное расследование осуществляется детективами территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Львовской области.

Примечание

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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