Уклонение от уплаты налогов на 100 млн грн - во Львове директору общества сообщено о подозрении

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  100317 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
  •  112630 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
  •  114642 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  129891 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  138186 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  157097 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  174906 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  170911 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  162999 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  149852 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  131675 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  128976 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  138891 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132387 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  241462 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
uklonenie-ot-uplati-nalogov-na-100-mln-grn-vo-lvove-direktoru-obshchestva-soobshcheno-o-podozrenii

Уклонение от уплаты налогов на 100 млн грн - во Львове директору общества сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 00:10  •  5661 просмотра

Read in English

Директора львовского предприятия подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн.

Во Львове прокуроры сообщили о подозрении директору общества, который занимался пособничеством в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый наладил схему уклонения от уплаты налогов возглавляемого им предприятия. Общество находилось на упрощенной системе налогообложения и осуществляло деятельность в сфере предоставления финансовых услуг.

В 2021-2022 годах директор предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения о размере дохода. Сумма реально полученных предприятием доходов составляла более 350 млн грн, в то время, как задекларировано было всего лишь 8,5 млн грн. 

Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила более 104 млн грн. По ходатайству прокурора на имущество подозреваемого арестовано. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.

сообщает прокуратура

Досудебное расследование осуществляется детективами территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Львовской области.

Примечание

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ27 декабрь 2023, 12:13 • 21371 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Ухилення від сплати податків на 100 млн грн – у Львові директору товариства повідомлено про підозру
Tax evasion for UAH 100 million - director of a company in Lviv was served a notice of suspicion
Новости по теме

Уклонение от уплаты налогов на 100 млн грн - во Львове директору общества сообщено о подозрении

Директора львовского предприятия подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  5661 просмотра
Уклонение от уплаты налогов на 100 млн грн - во Львове директору общества сообщено о подозрении

NYT подала в суд на Microsoft и разработчиков ChatGPT из-за обучения искусственного интеллекта на ее материалах

The New York Times судится с Microsoft и OpenAI, утверждая, что модели искусственного интеллекта были обучены на ее контенте без разрешения.

Технологии •   •  6091 просмотра
NYT подала в суд на Microsoft и разработчиков ChatGPT из-за обучения искусственного интеллекта на ее материалах

У граждан Украины на оккупированной Луганщине будут снимать отпечатки пальцев

В оккупированной Луганской области украинцы, не имеющие российских паспортов, обязаны сдать отпечатки пальцев; тем, кто не сделает этого, грозит депортация.

Общество •   •  7733 просмотра
У граждан Украины на оккупированной Луганщине будут снимать отпечатки пальцев

Президент Молдовы: "Путин не остановится"

Президент Молдовы Санду предупреждает, что Путин не остановится на Украине, если его не остановить, подчеркивая глобальные ставки и поддержку Украины.

Политика •   •  11926 просмотра
Президент Молдовы: "Путин не остановится"

Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует визит в Киев, чтобы обсудить вопрос блокады границы и привезти предложения по помощи польским перевозчикам в условиях войны в Украине.

Политика •   •  12798 просмотра
Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев

Лубинец: "Законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец заявляет, что законопроект о мобилизации противоречит Конституции, ссылаясь на чрезмерные ограничения личных свобод.

Политика •   •  14630 просмотра
Лубинец: "Законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции"

В Севастополе взрывы, в РФ заявили о сбитии дрона

Россия утверждает, что противовоздушная оборона сбила беспилотник в Севастополе без ущерба для инфраструктуры.

Война •   •  17857 просмотра
В Севастополе взрывы, в РФ заявили о сбитии дрона

Путин пообещал Си Цзиньпину, что Россия "будет воевать в Украине пять лет" - Nikkei

Путин сказал Си, что Россия готова воевать в Украине минимум пять лет, стремясь победить и повлиять на глобальные стратегии.

Политика •   •  25181 просмотра
Путин пообещал Си Цзиньпину, что Россия "будет воевать в Украине пять лет" - Nikkei

КНДР не сократила, а наоборот увеличила поставки снарядов в Россию - Bloomberg

Северная Корея увеличила поставки боеприпасов в Россию, что противоречит сообщениям об их уменьшении, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, отслеживающие перемещение контейнеров.

Война •   •  28197 просмотра
КНДР не сократила, а наоборот увеличила поставки снарядов в Россию - Bloomberg

Уличное укрытие в Херсоне не выдержало обстрела

Железобетонное укрытие в Херсоне было разрушено российским обстрелом; по предварительным данным, использовалась артиллерия калибра 152 мм.

Война •   •  32016 просмотра
Уличное укрытие в Херсоне не выдержало обстрела