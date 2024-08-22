Угрожал пистолетом представителям ТЦК и сбежал: в Одессе установили личность мужчины

В Одессе во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных прохожий угрожал им пистолетом, приставил его к груди одного из военных, а затем скрылся. Правоохранители установили личность мужчины и начали уголовное производство по факту угрозы убийством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Одесской области.

Детали

Инцидент произошел 20 августа днем на улице Аккордной, что в Хаджибейском районе Одессы.

По словам правоохранителей, во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных у прохожего, последний отказался предоставить документы. «Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся», - рассказали в полиции.

21 августа полицейские установили правонарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения относительно своих действий отказался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Он будет направлен на экспертизу, указали правоохранители

По факту угроз убийством дознаватели начали производство по статье 129 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

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