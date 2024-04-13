Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

В результате атаки рф на Покровский и Волновахский районы Донецкой области три человека погибли и четыре - получили ранения. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 13 апреля 2024 года оккупационная армия рф нанесла авиаудары по селу Нетайлово и селу Новоселидовцы Покровского района.

В результате обстрела в одном из частных домов получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 60-летние муж с женой. Кроме того, от тяжелых ранений погибла женщина 66 лет.

В городе Красногоровка, пгт Очеретино и селе Богоявленка Волновахского района получили травмы различной степени тяжести четверо жителей.

В населенных пунктах повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

"... начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы