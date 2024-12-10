Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 16

Из-за удара рф по Запорожью количество пострадавших возросло до 16. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Рятувальна операція триває. Станом на зараз кількість поранених зросла до 16 осіб", - написавши Федоров о 17:28 у Telegram.

В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей