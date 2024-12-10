Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 16
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Запорожью пострадали 16 человек. Спасательная операция на месте атаки продолжается, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Из-за удара рф по Запорожью количество пострадавших возросло до 16. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Рятувальна операція триває. Станом на зараз кількість поранених зросла до 16 осіб", - написавши Федоров о 17:28 у Telegram.
В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей10 дек. 2024, 14:20 • 10411 просмотров