Удар рф по Запорожью: двое погибших, среди пострадавших - ребенок. В городе снова взрывы

Запорожье под ударом армии рф. Уже известно о двух погибших и 6 раненых в результате российских обстрелов, среди них 9-летний ребенок. В городе прогремели еще два взрыва. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне убили двух мирных людей - женщину и мужчину. По предварительным данным в результате российской атаки по Запорожью ранены 6 человек - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет - в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина - в тяжелом состоянии.

Все в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

Дополнение

Также сообщается, что в Запорожье вновь прогремели два взрыва.