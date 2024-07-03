Киев • УНН
3 июля российская армия нанесла удар из КАБ по поселку Русская Лозовая Харьковской области, почти разрушив 11 частных жилых домов и оставив двух человек под завалами.
Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего почти разрушены 11 частных жилых домов. Также спасателям удалось освободить из-под завалов двух человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Сейчас поисковые работы еще продолжаются. У нас фактически почти разрушены 11 частных жилых домов. Враг ударил управляемой авиабомбой, тип которой сейчас устанавливается нашими пиротехниками, однако разрушения достаточно серьезные. Два человека были спасены из-под завалов, однако еще работы продолжаются. Еще информацию будем сообщать более точно позже
Напомним
Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего известно о двух пострадавших.