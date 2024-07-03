Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего почти разрушены 11 частных жилых домов. Также спасателям удалось освободить из-под завалов двух человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сейчас поисковые работы еще продолжаются. У нас фактически почти разрушены 11 частных жилых домов. Враг ударил управляемой авиабомбой, тип которой сейчас устанавливается нашими пиротехниками, однако разрушения достаточно серьезные. Два человека были спасены из-под завалов, однако еще работы продолжаются. Еще информацию будем сообщать более точно позже - сказал Синегубов.

Напомним

Армия рф сегодня, 3 июля, нанесла удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего известно о двух пострадавших.