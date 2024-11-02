Удар рф по полицейским в центре Харькова: среди раненых беременная
Киев • УНН
36 полицейских пострадали от ракетного удара по месту их дислокации в центре Харькова, один погиб. Среди раненых - беременная женщина, трое правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.
Из-за удара по месту дислокации полицейских в центре Харькова ранены 36 полицейских. Среди них беременная женщина. Врачи заверили, что с ней и ребенком все будет хорошо. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
"По состоянию на минувшую ночь находилось в больнице из 36 раненых полицейских - 16. Из них одна женщина которая на 26 неделе беременности. Врачи заверили, что с ребенком и женщиной все будет хорошо", - рассказал Тимошко.
Кроме того, по его словам, из 16 полицейских четверо по состоянию на вечер были в очень тяжелом состоянии.
"На сегодня остаются в тяжелом состоянии трое полицейских. За их жизнь борются врачи", - заявил Тимошко.
Дополнение
1 ноября оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами, один правоохранитель погиб.
Как сообщала полиция Харьковщины, ранены 36 полицейских. Погибшего полковника полиции звали Андрей Матвиенко.