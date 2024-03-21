Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

В результате сегодняшней российской атаки баллистикой по Николаеву по состоянию на 15: 10 известно об одной погибшей женщине, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По его словам, погибла одна женщина. Также есть четверо пострадавших - три женщины и один мужчина.

Поиски пострадавших еще продолжаются, добавил Ким.

Ранее УНН сообщал, что в Николаеве прогремел выбыл. россияне ударили по городу баллистикой.