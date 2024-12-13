Удар рф по Мирному на Харьковщине: количество пострадавших растет

Вследствие вражеского удара по Мирному Харьковской области уже известно о четырех пострадавших, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших увеличилось до 4 человек - написал Синегубов.

Ранее

Сообщалось, что в Харьковской области российские войска во время массированной атаки на Украину утром пятницы ударили по поселку Мирное, в результате чего ранения получили работники гражданского предприятия.