Удар рф по Киеву: количество пострадавших увеличилось до 28
Киев • УНН
Из-за ракетного удара рф по Киеву 28 человек пострадало; один погиб, 25 госпитализированы, спасательные работы продолжаются.
В результате ракетной атаки на Киев в пятницу утром пострадало уже 28 человек, из них 25 - госпитализированы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу. Один человек погиб. 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем - медики оказали помощь на месте
Также он сообщил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек. Поисково-спасательная операция там еще продолжается.
Дополнение
В Киеве в результате пожара в Подольском районе, вызванного ракетной атакой РФ, наблюдается локальное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления.
Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты29 декабрь 2023, 10:18 • 15166 просмотров
Удар рф по Киеву: количество пострадавших увеличилось до 28
Из-за ракетного удара рф по Киеву 28 человек пострадало; один погиб, 25 госпитализированы, спасательные работы продолжаются.
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