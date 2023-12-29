Удар рф по Киеву: количество пострадавших увеличилось до 28

В результате ракетной атаки на Киев в пятницу утром пострадало уже 28 человек, из них 25 - госпитализированы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу. Один человек погиб. 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем - медики оказали помощь на месте - написал Кличко в Telegram.

Также он сообщил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек. Поисково-спасательная операция там еще продолжается.

Дополнение

В Киеве в результате пожара в Подольском районе, вызванного ракетной атакой РФ, наблюдается локальное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления.

Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты