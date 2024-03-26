Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

В результате российского удара по Харькову никто не пострадал. Повреждено нежилое здание и многоэтажка рядом, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Пострадало нежилое здание, в многоэтажке, находящейся рядом, повылетали стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет - написал Терехов в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове прогремел взрыв. российские войска попали в гражданскую жилую инфраструктуру в Шевченковском районе города.