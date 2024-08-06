Российские войска утром 6 августа нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Пострадало по меньшей мере 5 гражданских, повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.
российские войска сегодня утром, 6 августа, попали ракетой "Искандер" по Шевченковскому району Харькова. В результате удара пострадали по меньшей мере пять гражданских, повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Очередной акт российского терроризма. Удар в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты около 10 часов утра попали Искандером. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные - амбулаторно
По его словам, в результате удара повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.
У Харкові без даху над головою залишилося 160 тис. мешканців внаслідок обстрілів - Терехов6 августа 2024, 07:54 • 25176 просмотров