В результате атак по Харькову без крыши над головой осталось фактически 160 тыс. жителей города. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Без крыши над головой осталось фактически 160 тыс. жителей города Харькова. Очень много жилых домов разбито, очень много сегодня нуждается в восстановлении, отстройке. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее отстроить, но очень серьезные разрушения", - сказал Терехов.

Напомним,

Российские войска атаковали центральную часть города Харьков.