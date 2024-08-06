Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 160 тысяч жителей города потеряли жилье в результате российских обстрелов. Многие дома разрушены, власти работают над восстановлением, но разрушения очень серьезные.
В результате атак по Харькову без крыши над головой осталось фактически 160 тыс. жителей города. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Без крыши над головой осталось фактически 160 тыс. жителей города Харькова. Очень много жилых домов разбито, очень много сегодня нуждается в восстановлении, отстройке. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее отстроить, но очень серьезные разрушения", - сказал Терехов.
Напомним,
Российские войска атаковали центральную часть города Харьков.