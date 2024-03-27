Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12, среди них есть дети

В результате вражеского удара по Харькову один человек погиб, еще 12 получили ранения, среди них - четыре ребенка. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов передает УНН.

Уже 12 раненых. Обход квартир в пострадавших домах продолжается. Ищем тех, кто нуждается в помощи. -написал Терехов в соцсетях.

Как добавил председатель ОВА Олег Синегубов, среди раненых - четыре ребенка.

"Информация обновляется. Все обстоятельства устанавливаются. Специалисты работают на местах", - заявил глава ОГА.

Кроме того, он добавил, что в результате атаки повреждены многоквартирные дома.

Ранее УНН сообщал, что удар российских войск по жилым домам в Харькове унес жизнь человека,