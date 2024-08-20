Удар рф по детскому кафе в Запорожской области: 15-летний парень, получивший ранения, скончался в реанимации
Киев • УНН
Подросток, раненный во время обстрела рф детского кафе в Запорожской области, умер в реанимации. В результате атаки пострадали еще трое детей и 18-летняя девушка.
15-летний парень, который получил ранения во время удара рф по детскому кафе в Запорожской области, умер в реанимации. Об этом Суспільному сообщила староста поселка Малокатериновка Людмила Волик, передает УНН.
Информацию о смерти подростка подтвердили и в Офисе Генпрокурора, начато расследование.
"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе.
Детали
По данным следствия, 20 августа около 17:40 войска рф совершили обстрел пригорода Запорожья.
В результате попадания вражеского снаряда в объект отдыха, расположенного вблизи детской площадки села Малокатериновка Запорожского района, ранена 18-летняя девушка и четверо детей 11, 14, 15 и 17 лет. Во время реанимационных мероприятий 15-летний парень скончался.
Удар рф по дитячому кафе у Запорізькій області: кількість поранених зросла до п'яти20 августа 2024, 16:52 • 13521 просмотр
"Еще одно преступление россии за пределами человечности. Мы не остановимся, пока виновники этой преступной агрессии не предстанут перед судом", - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.
Данные о пострадавших уточняются.