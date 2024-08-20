Удар рф по детскому кафе в Запорожской области: 15-летний парень, получивший ранения, скончался в реанимации

15-летний парень, который получил ранения во время удара рф по детскому кафе в Запорожской области, умер в реанимации. Об этом Суспільному сообщила староста поселка Малокатериновка Людмила Волик, передает УНН.

Информацию о смерти подростка подтвердили и в Офисе Генпрокурора, начато расследование.

"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе.

Детали

По данным следствия, 20 августа около 17:40 войска рф совершили обстрел пригорода Запорожья.

В результате попадания вражеского снаряда в объект отдыха, расположенного вблизи детской площадки села Малокатериновка Запорожского района, ранена 18-летняя девушка и четверо детей 11, 14, 15 и 17 лет. Во время реанимационных мероприятий 15-летний парень скончался.

Удар рф по дитячому кафе у Запорізькій області: кількість поранених зросла до п'яти

"Еще одно преступление россии за пределами человечности. Мы не остановимся, пока виновники этой преступной агрессии не предстанут перед судом", - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Данные о пострадавших уточняются.