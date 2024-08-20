Удар рф по детскому кафе в Запорожской области: количество раненых возросло до пяти
Киев • УНН
В результате российского удара по селу Кушугумской громады пострадали 5 человек, среди которых 4 детей. 15-летний парень в бессознательном состоянии, состояние других пострадавших стабильное.
В результате удара рф по детскому кафе в Запорожской области количество пострадавших возросло до пяти. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.
Детали
Сегодня, 20 августа, в 17:45 враг ударил по мирному селу Кушугумской громады в Запорожье. Боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.
«В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.
15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное», - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.
Окупанти вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області: три дитини поранені, одна - в тяжкому стані20 августа 2024, 15:26 • 20864 просмотра