Удар рф по детскому кафе в Запорожской области: количество раненых возросло до пяти

В результате удара рф по детскому кафе в Запорожской области количество пострадавших возросло до пяти. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Сегодня, 20 августа, в 17:45 враг ударил по мирному селу Кушугумской громады в Запорожье. Боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.

«В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.

15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное», - сообщили правоохранители.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.

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