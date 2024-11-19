Удар по общежитию в Глухове: уже восемь погибших

Количество жертв ночной вражеской атаки на общежитие в Глухове Сумской области возросло до восьми человек, среди них один ребенок. По предварительной информации, получили ранения 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Поздно вечером 18 ноября враг цинично нанес удар по зданию общежития одного из учебных заведений г. Глухов Сумской области В результате вражеской атаки погибли 8 человек, из них 1 ребенок - говорится в сообщении ГСЧС.

Предварительно, травмированы 11 человек, из них - 2 детей.

Частично разрушено здание общежития, под завалами вероятно находится 5 человек.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

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