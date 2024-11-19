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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по общежитию в Глухове: уже восемь погибших

Удар по общежитию в Глухове: уже восемь погибших

Киев  •  УНН

 • 1112 просмотра

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В результате российской атаки на общежитие учебного заведения в Глухове погибли 8 человек, среди них 1 ребенок. Ранены 11 человек, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Количество жертв ночной вражеской атаки на общежитие в Глухове Сумской области  возросло до восьми человек, среди них один ребенок. По предварительной информации, получили ранения 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН

Поздно вечером 18 ноября враг цинично нанес удар по зданию общежития одного из учебных заведений г. Глухов Сумской области В результате вражеской атаки погибли 8 человек, из них 1 ребенок

- говорится в сообщении ГСЧС.

Предварительно, травмированы 11 человек, из них - 2 детей.

Частично разрушено здание общежития, под завалами вероятно находится  5 человек.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

Над Украиной сбили 51 из 87 вражеских дронов за ночь19 нояб. 2024, 07:19 • 1618 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война