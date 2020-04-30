Удар по лицу продавца в Киеве: подозреваемый нападавший предстанет перед судом

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Днепровский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, которого подозревают в нападении на работниц кондитерского магазина в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 4 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершал хулиганские действия в помещении кондитерского магазина на ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, видео инцидента 5 апреля 2020 года появилось в социальных сетях.

"На видео снято, как неизвестный мужчина, находясь в магазине, неоднократно вступал в конфликт с персоналом магазина и безосновательно пытался ударить сотрудниц заведения. Покидая магазин, злоумышленник без каких-либо объяснений, беспричинно ударил одну из работниц кулаком в лицо", - отмечается в сообщении.

Принятыми правоохранителями мерами личность злоумышленника удалось установить. Им оказался местный житель 1970 г.р.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине за то, что он безосновательно ударил кулаком в лицо сотрудницу кондитерского магазина.

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