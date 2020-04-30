Удар по лицу продавца в Киеве: подозреваемый нападавший предстанет перед судом

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Днепровский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, которого подозревают в нападении на работниц кондитерского магазина в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.