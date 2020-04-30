Удар по обличчю продавця у Києві: підозрюваний нападник постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. До Дніпровського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого підозрюють у нападі на працівниць кондитерського магазину у столиці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 4 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчиняв хуліганські дії у приміщенні кондитерського магазину на вул. Євгена Сверстюка у Дніпровському районі Києва", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, відео інциденту 5 квітня 2020 року з’явилося у соціальних мережах.
"На відео знято, як невідомий чоловік, перебуваючи у магазині, неодноразово вступав у конфлікт із персоналом магазину та безпідставно намагався вдарити співробітниць закладу. Покидаючи магазин, зловмисник без будь-яких пояснень, безпричинно, вдарив одну з працівниць кулаком в обличчя", - зазначається у повідомленні.
Вжитими правоохоронцями заходами особу зловмисника вдалося встановити. Ним виявився місцевий мешканець 1970 р.н.
Зазначається, що обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловіку за те, що безпідставно вдарив кулаком в обличчя працівницю кондитерського магазину.