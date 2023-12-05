Удар молнии в Танзании привел к гибели шести человек. Еще пятеро получили ранения
Киев • УНН
Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения от удара молнии во время традиционных ритуалов в районе Масаси, Танзания.
По меньшей мере шесть человек погибли в воскресенье вечером и еще пятеро получили ранения в результате удара молнии в районе Масаси в регионе Мтвара на юге Танзании. Об этом пишет китайское агентство новостей Синьхуа, передает УНН.
Детали
Комиссар округа Масаси в Танзании, Лутери Канони, заявил, что в результате удара молнии в 18:30 по местному времени, в воскресенье 3 ноября, вблизи территории, где группы людей собирались для традиционных обрядов, по меньшей мере 6 человек погибли, пятеро получили ранения.
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Канони также добавил, что молния ударила в селе Мапарагве во время ливня и сильного ветра. По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу миссии Нданда, где их состояние улучшилось.
Напомним
По меньшей мере 20 человек погибли в результате сильного дождя и наводнения на севере Танзании. По данным местных властей, в результате шторма дороги в регионе Маньяра затоплены и заблокированы камнями и деревьями.
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Удар молнии в Танзании привел к гибели шести человек. Еще пятеро получили ранения
Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения от удара молнии во время традиционных ритуалов в районе Масаси, Танзания.
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