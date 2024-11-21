Удар межконтинентальной ракетой: захаровой во время брифинга позвонили и приказали молчать
Киев • УНН
Во время брифинга представительнице МИДа рф захаровой позвонили и запретили комментировать удар межконтинентальной ракетой по Днепру. Момент телефонного разговора был вырезан из официальной записи МИДа рф.
Официальный представитель МИДа россии мария захарова во время брифинга для прессы ответила на вызвавший резонанс телефонный звонок. Неизвестный абонент запретил ей комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Об этом пишет русская служба BBC, передает УНН.
Детали
Этот эпизод появился в социальных сетях, через записи российских государственных СМИ. Однако в версии, опубликованной на YouTube-канале МИДа рф, момент с телефонным разговором отсутствует.
Включенные микрофоны зафиксировали содержание разговора: неизвестный абонент попросил ее воздержаться от комментариев относительно запуска межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.
"По Южному машиностроительному заводу удар баллистическими ракетами, о чем "западники" начали говорить, не комментируй вообще", - сказал захаровой в телефонном разговоре неизвестный.
кремль пока не прокомментировал эту информацию. Сама же захарова никак не объяснила ситуацию и просто продолжила свое выступление.
Как пишут росСМИ, некоторые аналитики предполагают, что событие могло быть постановочным.
Контекст
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.
В Воздушных силах ВСУ сообщалось, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.