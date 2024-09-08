Учреждения здравоохранения в этом году заявили о потребности в более 12 тыс. эндопротезов - Минздрав
Киев • УНН
Учреждения здравоохранения Украины подали потребность в более 12 тыс. эндопротезов в этом году. Минздрав централизованно закупил трехлетнюю потребность - 37 тыс. эндопротезов на сумму более 520 млн грн.
В Украине в этом году учреждения здравоохранения подали потребность в более 12 тыс. эндопротезов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"В этом году учреждения здравоохранения подали потребность в чуть более 12 тыс. эндопротезов. В то же время Минздрав централизованно покупает эндопротезы и в этом году мы закупили уже трехлетнюю потребность. До конца года должно быть поставлено более 37 тыс. таких эндопротезов во все регионы Украины и в учреждения, которые подавали потребность", - рассказала Карчевич.
По ее словам, сумма которая была потрачена из бюджета - это более 520 млн грн на эндопротезы.
"В то же время мониторинг текущей ситуации выявил, что у нас бывают случаи, когда пациенты до сих пор платят собственные средства за такие эндопротезы несмотря на то, что государство их покупает централизованно. Поэтому было принято решение, чтобы запустить электронную очередь", - сказала Карчевич.
Справка
Эндопротезирование - это операция, во время которой человеку вставляют искусственный сустав вместо поврежденного. Сейчас протезировать могут тазобедренные суставы, коленные, плечевые, локтевые и другие.
Дополнение
Со следующего года в Украине введут электронную очередь для получения эндопротезов.