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Учеников эвакуировали из-за замыкания электропроводки в школе в Кировоградской области

Учеников эвакуировали из-за замыкания электропроводки в школе в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7641 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня из-за короткого замыкания электропроводки было временно прекращено обучение в УВК "Лидер" (государственная школа, бывшая Новоукраинский гимназия № 7) в Кировоградской области. Об этом сообщили в Новоукраинском городском совете, сообщает УНН.

Согласно информации, из-за короткого замыкания электропроводки в учебном заведении было задымленный помещения котельной и части помещения первого этажа учебного корпуса. Источником задымления стало замыкание в  водной боксе со счетчиком, огня во время тления проводки не было.

В результате оперативных действий обслуживающего персонала отопительный котел был срочно остановлен, тление электропроводки локализовано и прекращено. Детей эвакуировано из помещения школы и приостановлена ​​учеба до восстановления отопления.

Дети и работники (педагоги и обслуживающий персонал) учебного заведения при данной ситуации не пострадали.

На месте аварии работают специалисты Новоукраинского РО УГосЧС. Ведутся ремонтные работы для скорейшего возобновления учебного процесса.

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