Учеников эвакуировали из-за замыкания электропроводки в школе в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня из-за короткого замыкания электропроводки было временно прекращено обучение в УВК "Лидер" (государственная школа, бывшая Новоукраинский гимназия № 7) в Кировоградской области. Об этом сообщили в Новоукраинском городском совете, сообщает УНН.
Согласно информации, из-за короткого замыкания электропроводки в учебном заведении было задымленный помещения котельной и части помещения первого этажа учебного корпуса. Источником задымления стало замыкание в водной боксе со счетчиком, огня во время тления проводки не было.
В результате оперативных действий обслуживающего персонала отопительный котел был срочно остановлен, тление электропроводки локализовано и прекращено. Детей эвакуировано из помещения школы и приостановлена учеба до восстановления отопления.
Дети и работники (педагоги и обслуживающий персонал) учебного заведения при данной ситуации не пострадали.
На месте аварии работают специалисты Новоукраинского РО УГосЧС. Ведутся ремонтные работы для скорейшего возобновления учебного процесса.