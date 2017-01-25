Учнів евакуювали через замкнення електропроводки у школі на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, через коротке замкнення електропроводки у навчальному закладі було задимлене приміщення котельні та частини приміщення першого поверху навчального корпусу. Джерелом задимлення стало замкнення у вводному боксі із лічильником, вогню під час тління проводки не було.

В результаті оперативних дій обслуговуючого персоналу опалювальний котел було терміново зупинено, тління електропроводки локалізовано і припинено. Дітей евакуйовано із приміщення школи та припинено навчання до відновлення опалення.

Діти та працівники (педагоги і обслуговуючий персонал) навчального закладу під час даної ситуації не постраждали.

На місці аварії працюють спеціалісти Новоукраїнського РВ УДСНС. Ведуться ремонтні роботи для найскорішого відновлення навчального процесу.