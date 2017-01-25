Учнів евакуювали через замкнення електропроводки у школі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні через коротке замкнення електропроводки було тимчасово припинене навчання у НВК “Лідер” (державна школа, колишня Новоукраїнська гімназія № 7) на Кіровоградщині. Про це поінформували в Новоукраїнській міській раді, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, через коротке замкнення електропроводки у навчальному закладі було задимлене приміщення котельні та частини приміщення першого поверху навчального корпусу. Джерелом задимлення стало замкнення у вводному боксі із лічильником, вогню під час тління проводки не було.
В результаті оперативних дій обслуговуючого персоналу опалювальний котел було терміново зупинено, тління електропроводки локалізовано і припинено. Дітей евакуйовано із приміщення школи та припинено навчання до відновлення опалення.
Діти та працівники (педагоги і обслуговуючий персонал) навчального закладу під час даної ситуації не постраждали.
На місці аварії працюють спеціалісти Новоукраїнського РВ УДСНС. Ведуться ремонтні роботи для найскорішого відновлення навчального процесу.