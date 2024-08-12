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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 16:41  •  3259 просмотра

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Ученые из Ноттингемского университета Трент обнаружили, что лошади могут думать наперед и планировать свои действия. В игре с вознаграждением лошади быстро адаптировали стратегию, чтобы получить больше всего лакомства с наименьшими усилиями.

Согласно исследованию Ноттингемского университета Трент, в котором анализировались реакции животных на игру с вознаграждением, лошади обладают способностью думать и планировать наперед и являются гораздо более умными, чем считали ранее. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Лошади ловко адаптировали свой подход к игре, чтобы получить больше всего лакомства, прилагая при этом меньше всего усилий.

Ранее исследования предполагали, что лошади просто реагируют на стимулы в данный момент, они не заглядывают наперед, не думают наперед и не планируют свои действия - тогда как наше исследование показывает, что они осознают последствия и результаты своих действий

- сказала ведущий исследователь Луиза Эванс.

В трехэтапной игре участвовали 20 лошадей, которые сначала получали лакомство только за то, что касались носом карточки. Затем, на втором этапе, исследователи начали включать "стоп-сигнал". Лошади получали лакомство только тогда, когда касались карточки, когда стоп-сигнал был выключен.

Сначала они игнорировали свет и продолжали касаться карточки, независимо от того, горел свет или нет. Но когда на третьем этапе исследователи ввели 10-секундный тайм-аут, во время которого лошади вообще не могли играть в игру, хотя стоп-сигнал был включен, команда обнаружила внезапное и очень значительное уменьшение количества ошибок у всех участников игры. Лошади начали правильно касаться карточки только в нужный момент, чтобы получить лакомство.

Этого тайм-аута было достаточно, чтобы немедленно получить от них нужную нам производительность. Этого было достаточно, чтобы лошади сказали: "Ладно, давайте просто играть по правилам

- сказал Эванс.

Мгновенная смена стратегий таким образом указывает на то, что лошади имеют более высокий уровень когнитивного мышления, чем считалось ранее. Это свидетельствует о том, что лошади не просто не поняли принципов игры, а понимали правила все это время, но, будучи сообразительными, не видели необходимости уделять им много внимания на втором этапе.

Такое поведение требует от лошади думать о будущем, говорят исследователи, и является очень целенаправленным, когда лошади должны сосредоточиться на том, чего они хотят достичь, и на шагах, которые им для этого нужно сделать.

Добавим

Австралийская исследовательская группа обнаружила связь, согласно которой, дети, которые растут с собаками, более физически активны, чем дети без собак. Также в новом исследовании говорится о том, что наличие домашнего животного снижает риск хронических заболеваний.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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