Ученые прогнозируют сокращение населения Украины вдвое к концу века
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Численность населения Украины до конца 21-го века может сократиться до 17,5 миллиона. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает УНН.
"Ожидается, что в 23 странах, включая Японию, Таиланд, Испанию и Украину, численность населения сократится на 50% и более", - говорится в исследовании.
Так, согласно показателям, в Украине до конца 21-го века численность населения может снизиться с 44,6 миллиона до 17,5 миллиона человек.
Согласно прогнозу ученых, одновременно численность населения мира вырастет до 9,73 миллиарда до 2064 года, а к концу века снизится до 8,79 миллиарда.
Как сообщал УНН, согласно результатам оценки численности населения Украины, представленных в начале года, численность фактического населения Украины составляет 37 289 000 человек.