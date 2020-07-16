Учені прогнозують скорочення населення України удвічі до кінця століття
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Чисельність населення України до кінця 21-го століття може скоротитися до 17,5 мільйона. Про це йдеться в дослідженні міжнародної групи вчених, опублікованому в медичному журналі Lancet, передає УНН.
“Очікується, що в 23 країнах, включаючи Японію, Таїланд, Іспанію та Україну, чисельність населення скоротиться на 50% і більше”, — йдеться в дослідженні.
Так, згідно з показниками, в Україні в кінці 21-го століття чисельність населення може знизитися з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона осіб.
Згідно з прогнозом учених, водночас чисельність населення світу виросте до 9,73 мільярда до 2064 року, а до кінця століття знизиться до 8,79 мільярда.
Як повідомляв УНН, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, представлених на початку року, чисельність фактичного населення України становить 37,289 млн осіб.