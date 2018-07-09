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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 63152 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107781 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128995 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136197 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172143 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154229 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Участницу нападения на ветерана АТО в Киеве приговорили к условному сроку

Участницу нападения на ветерана АТО в Киеве приговорили к условному сроку

Киев  •  УНН

 • 9973 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Участницу нападения на столичном Подоле на ветерана АТО Екатерину Лапинскую Подольский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. Соответствующее постановление суда размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

"Признать ЛИЦО_1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 УК и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии ст.75 УК освободить ЛИЦО_1 от отбывания наказания, если в течение испытательного срока она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности. Испытательный срок ЛИЦО_1 установить один год", - говорится в решении суда.

Также судом на Лапинскую возложены обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации, попросить публично прощения у пострадавшего.

После оглашения приговора Лапинская была освобождена из-под стражи в зале суда.

Как сообщал УНН, 2 мая, около 20:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской произошла драка, в результате чего участник АТО получил ножевое ранение.

Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Вернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину. Пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Впоследствии с ним пообщались правоохранители.

Работники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели видео с камер наблюдения.

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на участника АТО в Киеве.

Прокуратура сообщила о подозрении 25-летней женщине, которая вместе с другими лицами совершили нападение на участника АТО в Киеве 2 мая.

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