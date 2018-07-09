Участницу нападения на ветерана АТО в Киеве приговорили к условному сроку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Участницу нападения на столичном Подоле на ветерана АТО Екатерину Лапинскую Подольский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. Соответствующее постановление суда размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.
"Признать ЛИЦО_1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 УК и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии ст.75 УК освободить ЛИЦО_1 от отбывания наказания, если в течение испытательного срока она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности. Испытательный срок ЛИЦО_1 установить один год", - говорится в решении суда.
Также судом на Лапинскую возложены обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации, попросить публично прощения у пострадавшего.
После оглашения приговора Лапинская была освобождена из-под стражи в зале суда.
Как сообщал УНН, 2 мая, около 20:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской произошла драка, в результате чего участник АТО получил ножевое ранение.
Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Вернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину. Пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Впоследствии с ним пообщались правоохранители.
Работники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели видео с камер наблюдения.
Полиция начала уголовное производство по факту нападения на участника АТО в Киеве.
Прокуратура сообщила о подозрении 25-летней женщине, которая вместе с другими лицами совершили нападение на участника АТО в Киеве 2 мая.