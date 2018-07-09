Учасницю нападу на ветерана АТО у Києві засуджено до умовного терміну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Учасницю нападу на столичному Подолі на ветерана АТО Катерину Лапінську Подільський районний суд Києва засудив до 3 років позбавлення волі з відтермінуванням виконання покарання на 1 рік. Відповідну ухвалу суду розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

"Визнати ОСОБА_1 винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.296 ККУ і призначити їй покарання у виді трьох років позбавлення волі. Гідно ст.75 ККУ звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо протягом іспитового строку вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї судом обов'язки. Іспитовий строк ОСОБА_1 встановити один рік", - йдеться у рішенні суду.

Також судом на Лапінську покладено обов'язки періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, попросити публічно пробачення у потерпілого.

Після оголошення вироку Лапінську було звільнено з-під варти у залі суду.

Як повідомляв УНН, 2 травня близько 20:00 до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській відбулася бійка, в результаті чого учасник АТО отримав ножове поранення.

Чоловік проходив по вулиці та відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців та двох дівчат, які були одягнені у маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, у результаті чого він отримав колото-різане поранення в спину. Потерпілого госпіталізували, йому надали необхідну допомогу. Згодом із ним поспілкувалися правоохоронці.

Працівники поліції опитали свідків та очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на учасника АТО в Києві.

Прокуратура повідомила про підозру 25-річній жінці, яка разом з іншими особами вчинили напад на учасника АТО в Києві 2 травня.

Українські Національні Новини

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