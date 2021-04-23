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Участнику "Дом-2" запретили въезд в Украину

Участнику "Дом-2" запретили въезд в Украину

Киев  •  УНН

 • 21296 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российский блогер и участник реалити-шоу "Дом-2" незаконно посещал временно оккупированный Крым, за что получил трехлетний запрет въезда в Украину. Речь идет о Сергее Пынзаре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Госпогранслужбы и видео блогера на его YouTube-канале.

Цитата:

"Вчера вечером к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2", - говорится в сообщении.

Детали

Добавим, что речь идет о Сергее Пынзаре. Он в своем видео на YouTube-канале рассказал, что планировал "перегнать" автомобиль из Турции на пароме в Одессу, а оттуда ехать на автомобиле в Белгород.

Во время беседы с пограничниками, как сообщается, россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

"За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Нарушителям условий въезда в оккупированный Крым и выезда из него въезд в Украину не разрешается. Сведения о них вносятся в соответствующую базу данных. Право на решение о запрете въезда в Украину таким людям предоставлено пограничникам.

Так, недавно фотомодель и актриса из России незаконно посещала временно оккупированный Крым, за что получила трехлетний запрет въезда в Украину. Также российская актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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