Учаснику "Дом-2" заборонили в'їзд в Україну

Цитата:

“Учора ввечері до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу “Дом-2” та “Весільний розмір 2”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Додамо, що йдеться про Сергія Пинзаря. Він у своєму відео на YouTube-каналі розповів, що планував “перегнати” автомобіль з Туреччини паромом до Одеси, а звідти їхати на автомобілі до Бєлгорода.

Під час бесіди з прикордонниками, як повідомляється, росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску “Керч”.

“За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України“ росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Порушникам умов в'їзду до окупованого Криму та виїзду з нього в'їзд в Україну не дозволяється. Відомості про них вносяться до відповідної бази даних. Право на рішення про заборону в'їзду в Україну таким людям надано прикордонникам.

Так, нещодавно фотомодель та актриса з Росії незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим, за що отримала трирічну заборону в’їзду в Україну. Також російська актриса театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму.