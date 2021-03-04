Фотомоделі-актрисі з Росії заборонили в'їзд в Україну на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Фотомодель та актриса з Росії незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим, за що отримала трирічну заборону в’їзду в Україну. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
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"Співробітники ДПСУ на 3 роки заборонили в’їзд в Україну громадянці Російської Федерації 1971 року народження. Жінка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, росіянка прилетіла в аеропорт “Бориспіль” вчора ввечері рейсом з Мінська. З її слів, в Україну вона їхала з приватною метою.
"Проте у ході оформлення прикордонники... встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже не дотримувалась порядку в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим. Кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та актрисою, незаконно потрапляла на український півострів, де перебувала з метою відпочинку. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала і автівкою через Керченський міст і авіарейсом", - розповіли у ДПСУ.
Через порушення законодавства громадянка РФ не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду Україну терміном на 3 роки. Її повернуто зворотним рейсом в Мінськ.
За попередніми даними, йдеться про Олену Галіцину.
Доповнення
Днями російська актриса театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму.